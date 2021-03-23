Дочь Юдашкина рассказала о борьбе модельера с раком

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина рассказала о борьбе отца с раком в интервью изданию Peopletalk.

Она заявила, что модельер чувствует себя отлично, и пребывает в рабочем настроении. «На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется», — заявила Юдашкина.

В феврале Юдашкин рассказал, что уже несколько лет борется с онкологией. Модельер признался, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.

Родственники Юдашкина спокойно восприняли известие о его болезни, модельер продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается здоровьем.