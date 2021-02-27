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Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей болезни

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский дизайнер Валентин Юдашкин в беседе с ведущей телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой впервые рассказал о своей болезни. По его словам, он уже несколько лет борется с онкологией. Об этом пишет StarHit.

57-летний модельер рассказал, что пять лет назад у него начались головные боли. Он ежегодно проверял состояние своего здоровья в Лос-Анджелесе, но именно в 2016 году пропустил визит в клинику. Боли усиливались, и Юдашкину посоветовали обратиться в центр имени Бурденко. Обследования КТ и МРТ показали, что у него рак.

«В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год», — рассказал дизайнер в эфире программы «Живете сегодня все». Юдашкин признался, что считает лечившего его академика Давыдова своим вторым отцом.

Родственники Юдашкина спокойно восприняли известие о его болезни, модельер продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается здоровьем. «Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на чек-ап вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть», — заключил дизайнер.

Ранее супруга Валентина Юдашкина Марина опубликовала новое фото с мужем и удивила поклонников, которых привлек внимание внешний вид кутюрье. По их мнению, дизайнер выглядит чересчур худым из-за онкологического заболевания, в связи с чем они пожелали ему здоровья в комментариях.

В октябре 2020 года Марина Юдашкина поделилась кадром, сделанным в лечебном центре. На снимке она запечатлена вместе с мужем в спортивных костюмах. Из описания к публикации следует, что пара приехала на оздоровительный отдых в австрийский центр Verba Mayr, расположенный в Московской области.

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