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Юдашкин увидел в кандидатах в президенты много синего

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Валентин Юдашкин

Дизайнер Валентин Юдашкин заметил, что кандидаты на пост президента России стали выглядеть более стильно. Об этом он заявил на онлайн-марафоне «Ночь выборов — 2018», сообщает РИА Новости.

«Меньше стало бордовых оттенков, конечно, стало лучше. Много стало синих. Брюки стали уже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены. Женщины элегантны как всегда», — поделился наблюдениями Юдашкин.

Модельера спросили, что он хотел бы изменить в кандидатах в президенты. «Я думаю, что, наверно, все-таки политическую культуру. Потому что нужен такт, нужно уважение. Нужно уметь услышать и своих избирателей, и собеседников», — ответил он.

Юдашкин также сообщил, что участвовал в голосовании 18 марта.

В выборах участвовали: действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер Партии роста Борис Титов, кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

По данным обработки 99 процентов бюллетеней, на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,65 процента голосов, Павел Грудинин — 11,82, Владимир Жириновский — 5,68. Ксения Собчак получила 1,66 процента, Григорий Явлинский — 1,04. За Бориса Титова проголосовали 0,75 процента, за Максима Сурайкина — 0,68, за Сергея Бабурина — 0,65.

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