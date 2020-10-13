Опубликовано новое фото Валентина Юдашкина в лечебном центре

Супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина опубликовала новое фото, сделанное в лечебном центре. Пост появился в ее Instagram-аккаунте во вторник, 13 октября.

На размещенном кадре 63-летняя Юдашкина запечатлена вместе с 56-летним мужем в спортивных костюмах. Из описания к публикации следует, что пара приехала на оздоровительный отдых в австрийский центр Verba Mayr, расположенный в Московской области. Женщина также рассказала, что врачи учреждения подбирают пациентам индивидуальные программы лечения и составляют план питания.

Подписчики Юдашкиной пожелали здоровья ее супругу в комментариях. «Крепкого здоровья», «Хорошего здоровья Валентину! Вы как бриллиант в оправе», «Хорошо, что есть такая возможность. Всем здоровья и бодрости духа!», «Здоровья всем вашим родным и близким!» — писали они.

В 2016 году у Валентина Юдашкина диагностировали рак пищевода. В результате заболевания модельер лишился почки и половины легкого. В настоящий момент он борется с онкологией.