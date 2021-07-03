Специалисты рассказали о способе распознать рак по языку

Распознать симптомы рака можно по трем видимым признакам на языке. Об этом заявили специалисты из медицинской организации Cancer Research UK, передает газета Daily Express.

Злокачественные образования могут развиваться на языке или под ним. Основными факторами риска развития рака языка являются курение, употребление алкоголя и заражение вирусом папилломы человека, говорится в статье. Благотворительная организация Cancer Research UK выделила несколько признаков рака языка.

Во-первых, отмечают специалисты, необходимо проконсультироваться с врачом, если на языке есть воспаление, которое долго не исчезает и похоже на красное или белое пятно. Также среди симптомов медики выделили язву или шишку, которая не исчезает самостоятельно. По мнению экспертов, на онкологическое заболевание также может указывать то, что язык кровоточит при случайном прикусывании.

Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал провоцирующий рак популярный продукт. «Рак кишечника традиционно идет от мяса. Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но красное мясо остается как фактор риска развития рака кишечника», — отметил доктор.