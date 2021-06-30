Мясников назвал провоцирующий рак популярный продукт

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал красное мясо опасным для здоровья при чрезмерном употреблении. В эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» он сообщил, что этот популярный продукт провоцирует рак.

«Рак кишечника традиционно идет от мяса. Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но красное мясо остается как фактор риска развития рака кишечника», — отметил доктор. Врач призвал есть его в ограниченном количестве, не более трех раз в неделю.

Мясников также раскритиковал вегетарианские колбасы и сосиски, сделаные из растительных продуктов. По мнению доктора, визуально могут быть похожи на мясные, но пользы от них не будет. Кроме того, он заявил, что такая еда «отвратительна на вкус». «Если вы вегетарианец, то и придерживайтесь его (вегетарианства — прим. «Ленты.ру»). Если соображения не столько здоровья, сколько философско-религиозные, то нечего себя обманывать», — подчеркнул он.

Сам специалист заметил, что в последнее время стал меньше есть мяса. «Могу раз в месяц есть. Стал его ограничивать. Очень хорошо понимаю людей, которым некомфортно есть живых существ», — добавил он.

Ранее Мясников рассказал о том, сколько людей, согласно статистике, заболевают раком. Он также оценил вероятность умереть от онкологических заболеваний.