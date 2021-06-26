Доктор Мясников назвал приводящие к лишнему весу ошибки россиян

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибки россиян, которые приводят их к лишнему весу. Об этом он рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, желание быстро избавиться от лишних килограммов чаще всего становится главной причиной обратной реакции в организме. Многие россияне пытаются поскорее сбросить вес, после чего начинают еще больше набирать его.

Мясников объяснил, что из-за быстрого снижения массы тела в организме начинается дисбаланс гормонов. В связи с этим начинается процесс набора веса. «Я много раз говорил, что за три месяца это должно быть всего пять процентов от исходного веса, и тогда это пойдет незаметно для гормональной системы», — напомнил он.

Медик предложил «обманывать» гормональную систему, то есть медленно снижать вес, чтобы поддерживать баланс.