Минздрав предупредил об осложнениях у переболевших коронавирусом

Минздрав России предупредил об осложнениях, которые могут проявиться у переболевших коронавирусом. Памятка ведомства для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19 опубликована на сайте.

Согласно документу, самым частым осложнением после перенесенного коронавируса является одышка — с ней пациенты сталкивались в 31,7 процентах случаев. Кроме того, часто постковидный синдром проявляется в виде тромбозов (от 20 до 30 процентов случаев), кашля (13,5 процентов), а также боли в груди и тахикардии (12,7 процентов). Отмечается, что существуют и другие симптомы, однако их проявление встречается реже.

31.7 процента пациентов сталкивались с одышкой после перенесенного коронавируса

В Минздраве отметили, что постковидный синдром может проявиться по истечении четырех недель с момента появления симптомов самой болезни. Чтобы по возможности избежать этого, россиянам посоветовали пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления с 1 июля 2021 года. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Записаться на углубленную диспансеризацию могут и те, кто уже проходил диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в этом году.

Что такое углубленная диспансеризация?

Как рассказали в ведомстве, углубленная диспансеризация позволяет своевременно выявить изменения в различных системах органов, а также возможные осложнения после коронавируса. Всего обследования разделены на два этапа. Первая их часть проводится всем пациентам, которые пришли на углубленную диспансеризацию. От этих результатов зависит объем исследований второго этапа.

Первый этап включает в себя анкетирование пациента, измерение сатурации крови, исследование сердечно-сосудистой системы, спирометрию, рентгенографию органов грудной клетки, определение концентрации Д-димера в крови, а также общий клинический и биохимический анализы крови. После этого проводится осмотр у терапевта.

На втором этапе пациент проходит эхокардиографию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ) и компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки. Эти исследования помогают с большей вероятностью определить нарушения в определенной системе органов и помочь предотвратить развивающиеся осложнения.

Осложнения и их последствия

О том, что COVID-19 может негативно влиять на разные органы, врачи предупреждали и ранее. Так, внештатный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев рассказал, что больше всего перед коронавирусом уязвимы мозг и легкие. Он также напомнил, что постковидный синдром появляется только при заражении коронавирусом, а после вакцинации подобных осложнений не наблюдается.

Главный внештатный невролог Министерства здравоохранения России Михаил Мартынов заявил, что осложнения могут проявиться и в виде неврологических нарушений, например, инсульта. По его словам, такие симптомы могут сохраняться вплоть до нескольких месяцев после выписки.

Заслуженный врач России, сенатор Совета Федерации Владимир Круглый предложил ставить инвалидность тем, у кого COVID-19 вызвал осложнения. На данный момент это правило действует только на работников медицинской сферы: врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей машин скорой помощи. При этом инвалидность по такой причине установят только в том случае, если медики заразились коронавирусом именно на работе.

