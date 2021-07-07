Раскрыт фактор высокого риска смерти от коронавируса у мужчин

Ученые Университетской больницы Сан-Раффаэле в Милане (Италия) раскрыли новый фактор высокого риска смерти мужчин с симптоматическим COVID-19. Оказалось, что низкий уровень тестостерона является мощным предиктором серьезных осложнений при коронавирусе. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейской ассоциации урологов EAU21, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Специалисты сравнили выборку из 286 пациентов мужского пола с COVID-19, обратившихся в отделение неотложной помощи, с 305 здоровыми добровольцами, которые посетили больницу для сдачи крови в период с февраля по май 2020 года. Пациенты и остальные участники были проверены на уровень мужских гормонов, включая тестостерон. Считается, что уровень тестостерона 9,2 наномоля на литр и ниже является низким и называется гипогонадизмом.

Почти у 90 процентов пациентов с коронавирусом уровень тестостерона был ниже этого значения, а среди здоровых пациентов таких было лишь 17 процентов. У тех, кто имел мягкие симптомы или был госпитализирован в обычную палату, уровень тестостерона достигал уровня 3-4 наномоля на литр. У тех, кто скончался или попал в отделение интенсивной терапии, уровень был 0,7-1,0 наномоль на литр. Эта зависимость наблюдалась даже с учетом возраста, ранних заболеваний и индекса массы тела.

Однако, поскольку у команды нет данных об уровне тестостерона у пациентов до того, как они заразились COVID-19, они не могут сказать, стал ли низкий уровень тестостерона причиной, усугубившей болезнь, или он был вызван SARS-CоV-2. В то же время некоторые исследования показывают, что вирус может снижать количество гормонопродуцирующих клеток Лейдига в организме, которые производят тестостерон. Таким образом, по уровню тестостерона у заболевших можно определить риск возможных осложнений.