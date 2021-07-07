Двое поляков вылечились от коронавируса после пересадки кала

В Польше пациенты, заразившиеся коронавирусом, выздоровели после применения трансплантации фекальной микробиоты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Gut.

Оба пациента страдали от колита. В ходе лечения у них обнаружили COVID-19.

19-летний молодой человек лечился при помощи иммунодепрессантов и антибиотиков. Через 15 часов после пересадки кала у него диагностировали коронавирус. У него несколько раз поднималась температура, но вскоре симптомы инфекции исчезли. У 80-летнего мужчины была высокая температура и положительные ПЦР-тесты. Ему вводили плазму крови с антителами к SARS-CoV2 и прописали ремдезевир. Через несколько дней после пересадки кала признаки коронавируса исчезли.

Вскоре ПЦР-тесты у обоих пациентов показали отрицательные результаты.

Ученые отмечают, что на основе нескольких случаев нельзя делать серьезные выводы. Но они намерены провести клинические испытания, чтобы понять, стоит ли добавлять пересадку кала к стандартным процедурам лечения коронавируса.

Ранее вирусологи Университета штата Канзас провели исследование, в результате которого обнаружили, что терапия дейтерированным ингибитором вирусной протеазы значительно снижает коронавирусную нагрузку и увеличивает выживаемость во время инфекции.