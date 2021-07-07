Коронавирус оказался виновником распространения множества инфекций

В период карантина люди не проходили обследования, поэтому множество инфекций, которые передаются половым путем (ИППП), у многих оказались не диагностированы или протекают в бессимптомной форме. Об этом предупредили в лаборатории Роспотребнадзора, пишут «Известия».

По данным исследования, основанного на более чем 18 миллионах результатов тестов на ИППП пациентов в возрасте от 14 до 49 лет с января 2019 года по июнь 2020-го, пандемия отрицательно повлияла на скрининг сексуального здоровья. Так, несмотря на упавший спрос на анализы, количество положительных результатов тестов на ИППП выросло в период пандемии.

Как пояснила врач гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Ожогина, коронавирус и изоляция оказались виновниками снижения количества обращений в центры лечения и диагностики ИППП.

Однако ученые также указывают на противоречивость статистики. Так, в России, заболеваемость половыми инфекциями в период пандемии, наоборот, снизилась. По мнению специалистов, это связано со снижением социальной активности населения.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил, что коронавирус может поспособствовать росту заболеваний ИППП не только из-за невозможности обследоваться, но и из-за в приема антимикробных препаратов во время болезни. Так, лекарства от инфекции могут привести к росту устойчивости других возбудителей.

В марте замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что периодически в стране происходят всплески полового заболевания, но его можно вылечить, если не заниматься самолечением и обращаться к врачу. Симптоматика данной инфекции похожа на другие венерические болезни, за исключением сифилиса.