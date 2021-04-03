В Минздраве оценили данные о возникновении болезней при отсутствии секса

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин опроверг данные о возникновении болезней при отсутствии секса. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Аполихин отметил, что сообщения о воспалительных процессах и других болезнях, возникающих при длительном воздержании, объясняются желанием «хайпа».

По словам репродуктолога, научного подтверждения тому, что отсутствие секса является причиной гинекологических заболеваний, не существует. «Зато есть точное подтверждение того, что частая смена половых партнеров влечет эпидемию инфекций, передающихся половым путем», — оценил Аполихин.

Ранее врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук назвал заболевания, которые могут появляться при длительном воздержании. «Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов. Это может способствовать развитию болезней: у женщин — миомы, мастопатии или неврастении. У мужчин — разнообразных проблем с урогенитальным трактом, эректильной дисфункции, снижению полового влечения, ранней андропаузе», — предупредил врач.