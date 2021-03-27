22-летний футболист отказался от секса ради спорта

Ганский нападающий алжирского «УСМ Алжир» Кваме Опоку заявил, что отказался от секса ради карьеры спортсмена. Об этом сообщает Modern Ghana.

22-летний форвард признался, что у него никогда не было отношений. «Это позволяет мне оставаться футболистом. Я силен на поле благодаря отказу от секса», — добавил он.

Опоку дебютировал в профессиональном футболе в 2020-м. В чемпионате Ганы он защищал цвета «Асанте Котоко». До переезда в клуб чемпионата Алжира Опоку забил восемь голов в 21 матче.

Опоку уже успел сыграть за сборную Ганы. 25 марта он дебютировал в составе национальной команды в матче квалификации к Кубку Африки против сборной ЮАР. Встреча завершилась вничью (1:1).