Двоих испанских футболистов посадили в тюрьму за секс-видео

Испанские футболисты Серхи Энрич и Антонио Луна получили по два года тюремного заключения за распространение секс-видео с их участием. Об этом сообщает AS.

Такой вердикт вынес суд Сан-Себастьяна, обвинение настаивало на пяти годах лишения свободы. У игроков есть возможность обжаловать приговор.

В 2016 году в соцсетях появился ролик, на котором Энрич и Луна вступают в сексуальные отношения с девушкой, которая требует, чтобы они не снимали видео. Игроки принесли извинения и отметили, что запись появилась в сети без их ведома. Однако доказать это не удалось.

30-летний Энрич выступает за клуб высшей испанской лиги «Эйбар» с 2015 года. 29-летний Луна также ранее защищал цвета «Эйбара». Кроме того, он играл за «Севилью» и английскую «Астон Виллу». Сейчас защитник представляет испанскую «Жирону».