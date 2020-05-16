Игрок АПЛ нарушил карантин ради секс-вечеринки с моделями

Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) нарушил карантин, вызванный пандемией коронавируса, ради секс-вечеринки с моделями. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, игрок прилетел из Великобритании в Париж на частном самолете, арендовал ресторан и пригласил друзей и моделей на вечеринку. Затем компания переместилась в особняк, находящийся неподалеку от Елисейских Полей. Там, пишет The Sun, спортсмен занялся сексом как минимум с одной моделью. Имя футболиста не называется.

Отмечается, что игрок уже вернулся в Англию и приступил к тренировкам.

11 мая правительство Великобритании разрешило возобновить розыгрыш АПЛ с 1 июня. Сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Перед паузой в чемпионате лидером являлся «Ливерпуль».

6 мая игрок Национальной футбольной лиги, лайнбекер «Чикаго Беарс» Рокуан Смит нарушил карантин ради отдыха с порноактрисой Абеллой Дейнджер. Футболист устроил вечеринку на яхте, после чего подвергся критике со стороны фанатов.

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