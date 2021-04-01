Россиянам назвали возникающие при отсутствии секса болезни

При длительном отсутствии секса у мужчин и женщин могут возникать психологические проблемы, а также заболевания в области урологии и гинекологии. Конкретные диагнозы назвал врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук, передает РИА Новости.

«Когда секс отсутствует годами, возникают психологические проблемы, а к ним добавляется детренированность половых органов. Это может способствовать развитию болезней: у женщин — миоме, мастопатии или неврастении. У мужчин — разнообразным проблемам с урогенитальным трактом, эректильной дисфункции, снижению полового влечения, ранней андропаузе», — предупредил врач.

По словам Кульгавчука, перерыв в несколько дней или недель подобными проблемами не грозит, тогда как месяцы воздержания могут негативно сказаться на здоровье. Он отметил, что для мужчин старше 40 лет длительное отсутствие секса означает риск больше не вернуться в «большую игру».

Ранее Кульгавчук говорил о том, что к изменениям в интимной жизни россиян может привести, в частности, восстановление после коронавируса. При этом длительность восстановления после перенесенной инфекции зависит от степени тяжести недуга. Он рассказал, что существуют исследования, которые доказывают неблагоприятное воздействие коронавируса на репродуктивную систему, однако полностью его влияние еще предстоит оценить.