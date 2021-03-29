Информацию об эпидемии половой инфекции в России опровергли

Уролог Александр Говоров опроверг сообщения о распространении тяжелой половой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии <…> в России нет», — сказал он. Информацию о вспышке передающихся половым путем заболеваний в стране он назвал «ерундой».

Ранее уролог Евгений Греков заявил, что в России началась эпидемия половой инфекции, вызываемая устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium. «В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум. В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие», — сказал специалист.