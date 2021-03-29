В Роспотребнадзоре оценили данные об эпидемии половой инфекции в России

В России не ожидается эпидемии половой инфекции, вызванной бактерией Mycoplasma genitalium. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, периодически в стране происходят всплески заболевания, но его можно вылечить, если не заниматься самолечением и обращаться к врачу. Симптоматика данной инфекции похожа на другие венерические болезни, за исключением сифилиса. Если в ходе исследований подтвердится наличие возбудителя, будут назначены специальные препараты.

«Однозначно, вылечить эту инфекцию можно. Лечится она антибиотиками, но препарат обязательно должен назначать врач», — сказал Горелов, отметив, что сегодня существует проблема резистентности, поэтому заниматься подбором лекарств должен специалист.

Ранее уролог Евгений Греков говорил о начале эпидемии половой инфекции, связанной с Mycoplasma genitalium. Она вызывает бесплодие и простатиты с тяжелыми болевыми формами, при этом устойчива к многим антибиотикам, например, к азитромицину, джозамицину, доксициклину.