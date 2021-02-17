Ученые предсказали появление супергонореи-мутанта из-за пандемии коронавируса

Врачи могут столкнуться с появлением в мире супергонореи, не поддающейся лечению. Об этом пишут «Известия».

Ученые предупреждают, передающиеся половым путем инфекции могут мутировать и приобрести устойчивость к антибиотикам из-за чрезмерного потребления лекарств во время пандемии коронавируса. В России была проведена программа определения чувствительности гонококков. Исследователи пришли к неутешительному выводу: бактерии, вызывающие гонорею, уже продемонстрировали высокие показатели устойчивости к синтетическим противомикробным средствам и к антибиотику широкого спектра азитромицину.

Еще одним поводом для беспокойства врачи называют то, что в период самоизоляции люди не уделяли должного внимания диагностике. «Вполне вероятно, что после окончания пандемии мы столкнемся с рядом запущенных случаев заболеваний, передаваемых половым путем, а также их осложнений», — предсказала акушер-гинеколог клинико-диагностического центра «Медси» Яна Никитенко.

15 февраля российский ученый рассказал о новой сложности лечения COVID-19 в стационарах. По словам Артемия Гончарова, в больницах начали появляться экстремально устойчивые к лекарствам бактерии, и пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса способна вызвать резкий рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий, а также привести к массовым всплескам заражения пациентов в больницах грибком Candida auris. Этот мутировавший грибок в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Наибольшему риску заражения подвержены пациенты, в тело которых вставлены трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры.