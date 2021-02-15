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Российский ученый рассказал о новой сложности лечения COVID-19 в стационарах

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Лечение больных COVID-19 и пациентов с внебольничной пневмонией в стационарах осложнилось из-за формирования экстремально устойчивых к лекарствам бактерий. Об этом рассказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментально медицины, доктор медицинских наук Артемий Гончаров, передает «Интерфакс» в понедельник, 15 февраля.

«Мы постоянно сталкиваемся с сообщениями практических врачей, эпидемиологов стационаров, которые говорят о том, что пациенты, попавшие в коронавирусные стационары, погибают не от собственно вирусной инфекции, а от бактериальных осложнений, которые не удается лечить при помощи антибиотиков», — сказал ученый, подчеркнув, что новые бактерии циркулируют в стационарах на протяжении уже нескольких месяцев.

По его словам, этот факт усугубляет течение болезни и требует новых инструментов в борьбе с инфекцией.

Ранее ученые предупреждали, что пандемия коронавируса способна вызвать резкий рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий, а также привести к массовым всплескам заражения пациентов в больницах грибком Candida auris. Сообщалось, что этот грибок в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. По мнению ученых, в конкретном случае ситуация осложняется тем, что грибок приобрел устойчивость к имеющимся препаратам, которые используются в России для лечения пациентов с коронавирусом.

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