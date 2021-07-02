Невролог рассказал о способности коронавируса вызывать инсульт

Коронавирус способен вызывать неврологические нарушения как осложнения после болезни, среди них есть и инсульт. Об этом рассказал главный внештатный невролог Министерства здравоохранения России Михаил Мартынов, соответствующий материал опубликован на сайте ведомства.

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«Основное предположение на сегодняшний день заключается в том, что поражение головного мозга при COVID-19 в абсолютном большинстве (...) случаев происходит опосредованно через системную воспалительную реакцию, аутоиммунные процессы и эндотелиальную дисфункцию», — рассказал специалист о способности коронавируса.

По его словам, частота церебральных инсультов у заразившихся коронавирусом достигает 1,6 процента, что превышает аналогичные осложнения у больных гриппом.

Мартынов предупредил, что после перенесенного COVID-19 некоторые неврологические симптомы могут сохраняться вплоть до нескольких месяцев после выписки.

Ранее в Москве обязали всех больных ОРВИ соблюдать самоизоляцию. Теперь все случаи заражения этим заболеванием будут рассматриваться как коронавирус вплоть до тестирования.