Больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию

Все случаи ОРВИ в Москве изначально будут рассматриваться как коронавирус, до тестирования больные обязаны соблюдать изоляцию, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее цитирует ТАСС в пятницу, 2 июля.

«Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматриваются как потенциальный коронавирус», — сказала она.

Основной причиной резкого роста заболеваемости COVID-19 в столице она назвала новый индийский штамм. «Из-за этого власти включили в борьбу с вирусом и другие больницы», — уточнила заммэра.

Ракова выразила надежду, что медучреждения вернут в привычный режим работы, когда число заболевших начнет снижаться.

В целом Москва справляется с эпидемией коронавируса, добавила она.

В последние недели ситуация с коронавирусом в российской столице, как и в целом по стране, ухудшилась. 30 июня в России впервые с января выявили более 23 тысяч новых случаев коронавируса. За последние стуки в Москве выявили 6893 новых случая заражения, по всей стране — 23 218.