В России четвертый день подряд зафиксировали рекорд смертей из-за COVID-19

В России зафиксирован суточный рекорд смертей из-за COVID-19 — 679 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
679
летальных исходов
выявили в России за сутки
Рекордные показатели летальности фиксируются в стране четвертый день подряд, накануне из-за коронавируса умерли 672 человека.
Лидерами по суточной смертности стали Москва (112 человек умерли), Санкт-Петербург (101 человек), Нижегородская область (27 человек). За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов.
Всего в России за последние сутки выявили 23 218 случаев коронавируса.