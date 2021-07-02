В России четвертый день подряд зафиксировали рекорд смертей из-за COVID-19

В России зафиксирован суточный рекорд смертей из-за COVID-19 — 679 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

679 летальных исходов выявили в России за сутки

Рекордные показатели летальности фиксируются в стране четвертый день подряд, накануне из-за коронавируса умерли 672 человека.

Лидерами по суточной смертности стали Москва (112 человек умерли), Санкт-Петербург (101 человек), Нижегородская область (27 человек). За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов.

Всего в России за последние сутки выявили 23 218 случаев коронавируса.