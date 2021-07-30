Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

В Москве отменяют обязательное ношение перчаток в общественных местах. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом он написал в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что перчатки можно не носить в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Как отметил Собянин, при этом носить маски все равно необходимо, потому что они являются барьером на пути распространения COVID-19.

Кроме того, по словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели существенно улучшилась. Градоначальник заявил, что именно благодаря этому можно продолжить постепенно смягчать действующие ограничения.