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Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве

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Фото: Андрей Никеричев / РИА Новости

В Москве отменяют обязательное ношение перчаток в общественных местах. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом он написал в своем блоге.

Градоначальник уточнил, что перчатки можно не носить в транспорте, магазинах и других общественных местах.

Как отметил Собянин, при этом носить маски все равно необходимо, потому что они являются барьером на пути распространения COVID-19.

Кроме того, по словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели существенно улучшилась. Градоначальник заявил, что именно благодаря этому можно продолжить постепенно смягчать действующие ограничения.

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