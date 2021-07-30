Вирусолог оценил решение Собянина отменить перчаточный режим в Москве

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский в разговоре с «Лентой.ру» оценил решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить перчаточный режим в столице, но сохранить при этом обязательное ношение масок.

Аграновский напомнил, что COVID-19 передается по воздуху, и человек может заразиться от покашлявшего носителя вируса. По его словам, он согласен с решением Собянина об отмене перчаток.

«Здесь маски существенны, особенно когда масочный режим соблюдается всеми. При этом вирус может передаваться, если рукой полезть к носу или глазам, и если человек подцепил каплю невысохшей мокроты, содержащей вирус. Когда она высохла — вирус там неактивен, его взять нельзя. И что руками, что перчатками вирус можно перенести», — сказал специалист.

Вирусолог отметил, что врачам при осмотре пациентов по-прежнему нужны перчатки.

Обязательное ношение перчаток в Москве было введено с 12 мая 2020 года. Как заявляла заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, средства индивидуальной защиты можно не носить только дома и в изолированных рабочих кабинетах. Горожан без них в общественных местах штрафовали.