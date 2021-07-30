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Российский иммунолог оценил шансы заболеть COVID-19 без перчаток

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Фото: Eduardo Sanz / globallookpress.com

Частота передачи вирусов, таких как COVID-19, через загрязненные поверхности человеку без перчаток может варьироваться от трех до 15 процентов. Шансы заразиться коронавирусом оценил российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью агентству URA.ru.

По словам специалиста, самыми загрязненными предметами считаются входные группы в зданиях и на транспорте — двери, поручни, а также кнопки лифтов.

«Чтобы люди не заражались через эти поверхности, было придумано ввести ношение перчаток, поэтому мера была действенная, но, к сожалению, никто ее не выполнял», — отметил Болибок. Он добавил, что такие карантинные меры, как санитарная обработка помещений, обязательное ношение масок и одноразовых перчаток позволили в первую волну сдержать пандемию COVID-19.

«Когда произошел первый локдаун, люди были более напуганы и активно соблюдали масочно-перчаточный режим, общественные места обрабатывались, все это дало очень значительный результат», — уточнил иммунолог.

Ранее вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский оценил решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить перчаточный режим в столице, но сохранить при этом обязательное ношение масок. Специалист напомнил, что коронавирус передается по воздуху, и человек может заразиться от покашлявшего носителя вируса. По его утверждению, он согласен с решением градоначальника об отмене перчаток.

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