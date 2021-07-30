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Власти уточнили данные об отмене ношения перчаток в Москве

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В кафе и ресторанах Москвы сотрудникам больше необязательно носить перчатки при контактах с гостями. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, передает ТАСС.

Он отметил, что сотрудники заведений общепита при этом все равно обязаны носить маски.

По словам Немерюка, в столице продолжают действовать санитарные правила по обработке поверхностей в кафе и ресторанах. Также в силе остаются требования по технологическим операциям. Например, по приготовлению блюд.

Ранее Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве. Мэр отметил, что их можно не носить в магазинах, торговых центрах и других общественных местах. При этом требование носить маски сохраняется, заявил градоначальник.

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