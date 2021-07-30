В Петербурге ужесточат требования к вакцинации сотрудников ряда сфер

В Санкт-Петербурге с 1 октября работодатели должны вакцинировать не менее 80 процентов сотрудников. Речь идет о ряде сфер, включая общепит. Об ужесточении требований сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Петербурга.

«С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания (...) при условии наличия не менее чем у 80 процентов работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины», — говорится в сообщении.

Также сотрудники могут предъявить QR-код о вакцинации либо документ о перенесенной коронавирусной инфекции.

С 15 октября такие же условие будут действовать для розничной торговли, сферы туристских, экскурсионных, гостиничных услуг, а также для водителей такси и общественного транспорта. Работники образования, здравоохранения и социальной защиты тоже должны пройти вакцинацию.

До 1 октября сделать прививку необходимо не менее 80 процентам чиновников Петербурга и сотрудников госпредприятий.

Ранее Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге. По его словам, говорить о завершении третьей волны пандемии в городе преждевременно, однако наметилась положительная тенденция.