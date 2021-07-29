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Редкое природное явление в небе над Петербургом попало на видео

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Над Санкт-Петербургом местные жители заметили редкое природное явление, которое попало на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Комсомольская правда — Петербург».

Атмосферное явление в небе над городом напоминает смерч, лежащий на боку. По данным издания, на самом деле это огромное черное облако, которое называется шкваловый ворот или грозовой воротник.

Такой тип облаков обычно формируется на границе атмосферных фронтов с переднего края, так что его можно считать предвестником грозы. Ворот часто сопровождается перепадами давления, а также ливнями с грозами.

Ранее в Карелии обнаружили опасное погодное явление. На юго-западе региона зафиксировали атмосферную засуху. По данным министерства природных ресурсов и экологии республики, это природное явление возникает из-за недостаточного количества осадков, высокой температуры и пониженной влажности.

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