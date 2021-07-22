В Гидрометцентре предупредили об опасности летней погоды

Летом могут быть опасны ливневые дожди с градом, шквалистый ветер и грозовая активность. Об этом предупредил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев, передает РЕН ТВ.
По утверждению специалиста, нет ничего необычного в том, что после жары приходит холодный фронт.
«И происходит ситуация, типичная для летнего периода. Это целый спектр опасных, неблагоприятных явлений, связанных с развитием конвекции в зоне атмосферных фронтов, холодных фронтов», — рассказал Киктев.
Он добавил, что в летний период количество опасных погодных явлений гораздо больше. Как отметил директор Гидрометцентра, в ближайшее время на юге страны будут наиболее активно выражены опасные явления — туда переместится холодный фронт, усиливающий эти процессы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей России об опасной погоде в ближайшие дни. В ряде регионов центральной части страны, на юге и в Поволжье ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильный ветер.