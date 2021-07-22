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В Гидрометцентре предупредили об опасности летней погоды

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Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Летом могут быть опасны ливневые дожди с градом, шквалистый ветер и грозовая активность. Об этом предупредил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев, передает РЕН ТВ.

По утверждению специалиста, нет ничего необычного в том, что после жары приходит холодный фронт.

«И происходит ситуация, типичная для летнего периода. Это целый спектр опасных, неблагоприятных явлений, связанных с развитием конвекции в зоне атмосферных фронтов, холодных фронтов», — рассказал Киктев.

Он добавил, что в летний период количество опасных погодных явлений гораздо больше. Как отметил директор Гидрометцентра, в ближайшее время на юге страны будут наиболее активно выражены опасные явления — туда переместится холодный фронт, усиливающий эти процессы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей России об опасной погоде в ближайшие дни. В ряде регионов центральной части страны, на юге и в Поволжье ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильный ветер.

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