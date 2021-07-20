Москвичей предупредили об «обвале холода»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы об «обвале холода» в конце рабочей недели. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, начиная с четверга, температура в столице будет близка к климатической норме: столбик термометра будет опускаться ниже 20 градусов. Вильфанд отметил, что в то же время похолодание будет ощущаться как «обвал холода» после длительной жары. В Москву придут северные, действительно холодные ветра, добавил он.

Синоптик также рассказал, что в связи с похолоданием изменится и качество воздуха. Москвичи смогут «дышать полной грудью», подчеркнул Вильфанд.

Ранее руководитель Гидрометцентра предупредил россиян о переменчивой погоде в августе. Синоптик отметил, что в последний летний месяц по всей стране будут наблюдаться температурные скачки: периоды похолодания будут чередоваться с периодами потепления. Тем не менее повышение температуры будет более ярко выраженным. Он также отметил, что средние температуры по-прежнему будут превышать норму.

