Москвичей предупредили о похолодании

Вильфанд рассказал о похолодании в Москве в середине недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан предупредил москвичей о похолодании в середине текущей недели — температура понизится до 20 градусов тепла. Об этом сообщает ТАСС.

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Как рассказал синоптик, наиболее заметное понижение температуры произойдет в четверг, 22 июля. В этот день будут особенно ощутимы северные ветры, температура опустится до 20-24 градусов.

В ночь на среду, 21 июля, температурный фон будет «московский» — минимальные температуры опустятся до 13-15 градусов.

«Но думаю, что с субботы-воскресенья начнутся вопросы, когда вернется настоящее лето. Но это и будет настоящее московское лето, типичное», — сказал он. Вильфанд добавил, что возвращение аномальной жары в столицу ожидается не ранее, чем в середине следующей недели.

Ранее Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга России прогнозируется до 37-44 градусов тепла. На Черноморском побережье ожидается опасная солнечная активность, особенно сильная аномальная жара придет в Астраханскую и Волгоградскую области.