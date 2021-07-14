Синоптики предупредили о ливнях с порывистым ветром в шести регионах России

Синоптики предупредили о ливнях с градом и порывистым ветром в шести регионах России

Синоптики предсказали шести российским регионам ливни с градом и порывистым ветром до 18 метров в секунду в среду, 14 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные центры по гидрометеорологии и мониторингу погоды.

Речь идет о Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях.

«Прогнозируются грозы, град, при грозе — усиление южного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение», — сообщает ГУ МЧС по Ивановской области.

Грозовой фронт уже затронул Тверскую область, днем из-за сильного ветра несколько деревьев упали на автомобили на федеральной трассе М-10 «Россия», в результате чего на дороге образовался затор.

В Смоленской и Брянской областях непогода ожидается в среду и четверг, в регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможна гроза с порывами ветра до 14 метров в секунду.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал россиянам жаркую погода до конца лета. Во второй половине июля и в августе на территории страны температура будет высокой. По его утверждению, это не означает, что жара будет сохраняться постоянно, так как ожидаются некоторые температурные колебания.