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Москвичам пообещали золотую осень и бабье лето

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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Вильфанд рассказал, какая осень ожидает москвичей в 2021 году

В Москву придет долгая золотая осень и бабье лето. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Теплая осень придет из-за того, что почва весной и летом получила большое количество влаги.

«Я общался с нашими агрометеорологами, биологами, влаги много, поэтому не нужно печалиться, что листья быстро опадут», — пообещал москвичам синоптик.

Метеоролог также отметил, что в столице пройдет бабье лето, однако перед ним наступит пора холодов. Также он допустил, что теплых периодов осенью может быть несколько.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что бархатный сезон в России ожидается на две недели короче, чем в 2020-м, когда он продлился вплоть до 20 октября.

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