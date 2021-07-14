Синоптик предупредил о коротком бархатном сезоне на российских курортах

В 2021 году бархатный сезон на курортах России будет на две недели короче, чем в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, в прошлом году прогрелись деятельные слои моря, которое очень долго отдавало тепло. Тогда сезон был до 20 октября. Однако в этом году из-за частных осадков и циклона на юге России море прогрелось не так интенсивно. Поэтому россиян ждет обычный бархатный сезон, который продлится до начала октября. Синоптик добавил, что сейчас температура воды на отечественных курортах в среднем составляет 24 градуса по Цельсию.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о «махровой» жаре. «Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На 8-9 градусов температура выше нормы», — уточнил специалист. Кроме того он заявил, что в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет ожидаться снижение температуры на 4-6 градусов ниже нормы.