Россиян предупредили об «опасном солнце» на юге страны

Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце» на юге страны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется до 37-44 градусов тепла, опасная солнечная активность ожидается на Черноморском побережье. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, особенно сильная аномальная жара ожидает россиян в Астраханской, Волгоградской областях — 40-42 градуса, в Калмыкии — до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках — до 40 градусов.

Кроме того, в ближайшие дни на Черноморском побережье ожидается «опасное солнце», сильная жара не прогнозируется. Так, ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский предрек учащение аномально жарких периодов из-за изменений климата. По словам ученого, индикаторами глобального потепления являются пожары в северных регионах и недавние подтопления на юге страны.