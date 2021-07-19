Россия
 
Последние новости
Солдат рассказал о расправах над советскими срочниками в Чехословакии
Девушка услышала ночью странный шум, вызвала полицию и удивилась
Россияне проехали страну с севера на юг на поезде и остались в восторге
В России появится биочип для диагностики COVID-19
Россиян предупредили о быстром переходе легкого коронавируса в тяжелую форму
Названы способы вернуть украденные мошенниками деньги
Российским космонавтам вернули традицию Гагарина помочиться на колесо автобуса
Девушка сбросила 34 килограмма за десять месяцев и поделилась методом похудения
Ученый сравнил смертность от коронавируса среди непривитых и вакцинированных
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили об «опасном солнце» на юге страны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Вильфанд предупредил россиян об «опасном солнце» на юге страны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах юга страны прогнозируется до 37-44 градусов тепла, опасная солнечная активность ожидается на Черноморском побережье. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, особенно сильная аномальная жара ожидает россиян в Астраханской, Волгоградской областях — 40-42 градуса, в Калмыкии — до 44 градусов, в Северо-Кавказских республиках — до 40 градусов.

Кроме того, в ближайшие дни на Черноморском побережье ожидается «опасное солнце», сильная жара не прогнозируется. Так, ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский предрек учащение аномально жарких периодов из-за изменений климата. По словам ученого, индикаторами глобального потепления являются пожары в северных регионах и недавние подтопления на юге страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные
Российский ученый предрек учащение аномально жарких периодов
Синоптик назвал сроки завершения аномальной жары в России