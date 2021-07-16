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Москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС
В МЧС предупредили о жаре в Москве в выходные до 32 градусов

Москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице, передает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 32 градусов», — заявили в ведомстве.

В столичном главке МЧС также рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды. Кроме того, необходимо носить головные уборы и одежду светлых цветов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенко сообщил агентству РИА Новости, что в Москве в пятницу, 16 июля, во второй половине дня ожидается дождь с грозой. Кроме того, температура в столице поднимется до 33 градусов тепла.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о затяжной аномальной жаре. По его словам, она может продолжиться до середины июля. Он добавил, что в первую половину месяца, до 18 июля, погоду в центральной России будет определять стационарный антициклон. После этот антициклон может или разрушиться, или остаться над центром страны.

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