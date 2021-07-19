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Россиян предупредили о температурных скачках в августе

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Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о переменчивой погоде в августе. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Синоптик отметил, что в последний летний месяц по всей стране будут наблюдаться температурные скачки: периоды похолодания будут чередоваться с периодами потепления. Тем не менее повышение температуры будет более ярко выраженным. Он также отметил, что средние температуры по-прежнему будут превышать норму.

По словам Вильфанда, сильного похолодания в отдельно взятых российских регионах не предвидится. Глава Гидрометцентра добавил, что в августе не будет стационирования атмосферы, которое привело к аномальной жаре в июле.

Ранее 19 июля стало известно, что москвичей на неделе ждет похолодание. В частности, максимальное снижение температуры произойдет в четверг, 22 июля.

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