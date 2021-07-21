Названа причина аномальной погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал глобальное потепление причиной формирования аномальных погодных условий в России летом 2021 года. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Комсомольской правдой».

В числе аномальных погодных условий оказались аномальная жара и сильные ливни. Вильфанд отметил, что в первом полугодии 2021-го в стране зафиксировали 574 опасных погодных явления, что на 18 процентов больше показателя 2020-го.

По словам специалиста, причиной подобной динамики могли стать изменения климата. «Энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. Это первое. Второе — изменяется распределение осадков. В умеренных широтах количество осадков в целом за год не меняется. В северных районах осадков становится больше, в южных, самых густонаселенных — меньше. Это все следствия глобального потепления», — пояснил Вильфанд.

Ранее в пресс-службе спецпредставителя президента по вопросам климата Руслана Эдельгериева описали, какие последствия изменений климата грозят России. По данным эксперта, глобальное потепление может поспособствовать увеличению частоты опасных гидрометеорологических явлений, таянию многолетней мерзлоты и другим неблагоприятным процессам.