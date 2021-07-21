Мужчины оказались опаснее женщин для планеты

Шведская компания Ecoloop выявила разницу влияния деятельности мужчин и женщин на развитие глобального потепления. Исследователи определили, какие траты представителей двух полов опаснее для планеты. Отчет опубликован в журнале Journal for Industrial Ecology.

По данным шведских ученых, мужчины генерируют на 16 процентов больше выбросов в атмосферу, чем женщины. В расчет брали траты людей на товары первой необходимости, выбор тех или иных производителей, транспорта, видов упаковки для продуктов. Также учитывалось отношение к переработке отходов. Аналитики сошлись во мнении, что при примерно одинаковых ежедневных расходах женщины ведут себя более экологично, так как чаще ездят на общественном транспорте, а не на личном авто, едят меньше мяса и стараются бороться с вредными привычками, такими как, например, курение.

Материалы по теме «Климатическая повестка стала ключевой» О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

«Мы считаем важным учитывать разницу между мужчинами и женщинами при разработке политики сохранения климата. Женщины тратят больше денег на украшение дома, здоровье и одежду, а мужчины — на топливо для автомобилей, питание вне дома, алкоголь и табак», — высказалась Анника Карлссон Каньяма (Annika Carlsson Kanyama) из исследовательской компании Ecoloop.

Исследователи считают, что гендерные различия в выбросах мало изучены и должны быть признаны мировым сообществом для преодоления климатического кризиса. Траты на еду и отдых являются причиной более половины парниковых газов, которые оставляют в результате своей деятельности мужчины и женщины. Ученые обнаружили, что замена мяса и молочных продуктов растительной пищей, а также переход на поездки железнодорожным транспортом вместо использования самолетов или автомобилей сократит повседневный углеродный след от людей на 40 процентов.

Для отчета использовались статистические данные о населении Швеции за 2016 год. Ученые подчеркивают, что в последние пять лет ситуация не слишком улучшилась, а скорее усугубилась. Изменения в диете и в отпусках для сокращения личных выбросов более оптимальны и экономичны, нежели покупка электромобиля, считают авторы материала.

«Климатический кризис и обратно влияет на самих людей. Политика Европы в зеленом направлении не учитывает гендерные аспекты, а иногда усиливает неравенство», — высказался исследователь Надеж Лараиг (Nadege Lharaig) из Европейского экологического бюро (European Environmental Bureau).

Ученые резюмировали, что изменение климата считается серьезной угрозой не только обществу, но и экосистемам. Страны должны предпринять решительные шаги к сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Правительство Израиля для достижения климатических целей приняло решение удвоить налоги на торговлю одноразовым пластиком в стране. Реформу планируют запустить с начала 2022 года.