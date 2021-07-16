Амстердам установил первый в мире распечатанный на 3D-принтере мост

Первый в мире распечатанный на 3D-принтере пешеходный мост установили в амстердамском квартале красных фонарей через канал Аудезейтс Ахтербургвал. Печатная конструкция из стали будет служить «живой лабораторией» для оценки надежности подобных технологий строительства, пишет Daily Mail.

Двенадцатиметровую конструкцию создала голландская компания MX3D, а в тестировании его прочности помогают исследователи из Имперского колледжа Лондона. Они снабдили конструкцию сенсорами, которые фиксируют изменения от пешеходной нагрузки. Собранные данные помогут экспертам проверить, прогибается ли сталь от шагов, а также выяснить, сколько людей проходят по мосту ежедневно — чтобы понимать, когда потребуется ремонт.

Создание моста началось в марте 2017 года и заняло около полугода. Сначала путем наслоения металла распечатали четыре основные детали и столько же боковых завитков, а затем вручную приварили их друг к другу.

В октябре 2018 года сооружение представили на выставке Dutch Design Week, но открытие его для пешеходов отложилось из-за пандемии. Новый мост будет соединять берега канала всего два года. Его поставили как замену на время реставрации старого.

Если распечатанная на принтере сталь хорошо себя проявит в эксплуатации, эта технология будет применяться и в других проектах. Профессор Лерой Гарднер из Имперского колледжа считает, что 3D-печать открывает огромные возможности строительной отрасли. Она предоставляет большую свободу в создании форм и использовании материалов, но в то же время требует от инженеров-строителей тщательного внимания к деталям, чтобы избежать проблем при использовании.

В июне спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков пообещал, что в перспективе пяти-семи лет россияне смогут печатать себе еду на 3D-принтере, а сами устройства будут так же доступны, как, например, пылесосы.