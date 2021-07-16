В Алтайском крае нашли способ делать пельмени идеальной формы

В Алтайском крае будут использовать фотосепаратор для сортировки пельменей

Инженеры компании «СиСорт» и «Аби Продакт» в Алтайском крае решили проблему сортировки пельменей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специалисты будут использовать для сортировки фотосепаратор. Инженеры напечатали модели пельменей на 3D-принтере и протестировали технику на них. В результате получили пельмени идеальной формы, без лишних кусков теста и мяса.

Совместная работа отечественных машиностроителей и производителей пищевых продуктов помогает модернизировать и улучшать пищевое оборудование, а также наращивать темпы его производства.