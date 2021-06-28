Россияне установили два пельменных рекорда

В поселке Комсомольский Кинельского района Самарской области прошли соревнования по лепке пельменей «Пельмениада». Об этом сообщает ProGorodSamara.ru

По словам идейного вдохновителя депутата Александра Живайкина, изначально соревнования планировались как народная забава. «Но от тура к туру отборочных соревнований накалялись эмоции, организаторам пришлось вводить более строгий регламент. Дома, не торопясь, лепка пельменей — ритуал. А на сцене, перед строгими рефери, жюри, зрителями, соперниками! Нужны стальные нервы, ловкие руки и сильные ноги, здоровая спина, светлая голова, командный дух и творческий подход, и отличное чувство юмора», — отметил он.

Перед полуфинальными соревнованиями в мае стало известно, что на финал соревнований приедут эксперты из Книги рекордов России. Предстояла установка рекорда по скоростной лепке пельменей на скорость и лепка самого миниатюрного пельменя. Согласно условиям установки рекорда, все пельмени должны были быть одинаковой формы и веса. Основатель и эксперт книги рекордов России Станислав Коненко фиксировал рекорды в присутствии жюри и зрителей.

«Думаю, рекорд Марии Пипченко из села Угорье сельского поселения Кинельский не побьют долгие годы. 0,01 грамма – это невероятный результат. Слепить такой пельмень без специального оборудования невозможно!» — рассказал Коненко. Кроме того, за 10 минут 18 человек – жителей Кинельского района, раскатали и слепили 573 отборных пельменя.