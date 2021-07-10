Шеф-повар раскрыл меню российского премьер-министра в ресторане на Урале

Шеф-повар ресторана в Екатеринбурге Михаил Ковалев раскрыл меню российского премьер-министра Михаила Мишустина и его коллег из правительства во время их поездки на Урал. Об этом пишет РИА Новости.

Мишустин во время рабочего визита посетил заведение в компании министра финансов Антона Силуанова, главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Им подали пельмени, а также блюда из камчатского краба и муксуна (рыба из отряда лососевых — прим. Ленты.ру). Шеф-повар отметил, что о визите премьер-министра в ресторане узнали за два дня, поэтому особые блюда не согласовывались, заказ был сделан по стандартному меню.

«Просто Михаил Владимирович со своими коллегами запланировали личный ужин, который не был приурочен ни к каким другим мероприятиям. Они приехали к нам в ресторан, дружно, весело поужинали. Никаких особенностей не было. Внутри, конечно, был небольшой мандраж, потому что ты понимаешь, что ты не работаешь в том формате, что обычно. Но все те же самые операции производились, что и обычно», — рассказал Ковалев.

Шеф-повар добавил, что на ужин подавали традиционные салаты, например, оливье по рецепту 1864 года, сельдь под шубой из печеных овощей, французский салат из тунца с заправкой из горчицы «Нисуаз», а также салат с тигровыми креветками, ломтиками печеных кабачков и дольками грейпфрута.

Ковалев заключил, что гости остались довольны и встретили его аплодисментами, а также поблагодарили персонал. Он также рассказал, что его заведение посещал Дмитрий Медведев в годы на посту президента России, а также министр иностранных дел Сергей Лавров с его коллегой из Германии. Ресторан принимал участие в организации торжественных ужинов на саммитах ШОС и БРИКС.

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