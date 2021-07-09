Диетолог предупредила об опасности картофельного пюре на ужин

Диетолог Ольга Деккер предупредила о пяти распространенных ошибках при выборе продуктов для ужина. Об этом она написала в посте в своем Instagram.

Эксперт считает, что главная ошибка — это полный отказ от ужина, который грозит ночными перееданиями и застоем желчи в организме. Выбор легкого овощного салата в качестве последнего приема пищи за день также нельзя назвать правильным: в блюде много углеводов, а голод оно не утоляет.

Деккер не рекомендует есть на ужин фрукты, например, яблоки. В двух яблоках содержится половина дневной нормы сахара, нет белков и много углеводов, что может нанести вред здоровью и грозит прибавлением веса. Не менее опасно для фигуры картофельное пюре: еда слишком быстро усваивается и тоже содержит большое количество углеводов.

В качестве альтернативы диетолог советует выбирать пюре из зеленого горошка или картофель айдахо — традиционное американское блюдо, которое представляет собой слегка отваренный, а потом запеченный в духовке картофель (обычно в кожуре) в масле со специями.

Пятыми в списке оказались роллы, которые, по мнению эксперта, многие считают отличным вариантом для ужина. Однако в рис в роллах добавляют сахар — так в организм снова попадают простые углеводы и совсем немного белка из рыбы или креветок.

Ранее сообщалось, что диетолог Ольга Деккер назвала три опасных для здоровья и фигуры продукта. В списке оказалась халва, печенье и готовое какао из пачки.