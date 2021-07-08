Повар спас редчайшего синего омара от съедения и дал ему имя

Повар британского ресторана спас редчайшего синего омара от съедения и дал ему имя. Об этом сообщает LADbible.

23-летний Остин Хопли (Austin Hopley), работающий в ресторане «Заяц на холме» в английском Рочдейле, должен был приготовить блюдо из омара, доставленного в ресторан. Однако, увидев, что под нож попало уникальное синее ракообразное, он решил сохранить ему жизнь. «Когда я обнаружил, что это очень редкое животное, то подумал, что не могу и не хочу убивать его», — рассказал повар.

Хопли назвал омара Ларри и передал его в океанариум в Манчестере. Информация об этом появилась на странице ресторана в Facebook во вторник, 6 июля.

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При этом поступок молодого человека оценили не все. Некоторые представители сообщества веганов возмутились тем, что Хопли столь избирателен в своем благородстве. «Я очень рада за Ларри, однако меня смущает, что вы не против того, чтобы готовить живых существ, которых убил кто-то другой», — говорится в одном из комментариев под постом ресторана об омаре.

Хопли ответил, что ресторан лишает жизни омаров «этично» и дал понять, что не может убрать мясо из меню из-за жалоб нескольких веганов. Позже он сообщил, что случай с Ларри все же заставил руководство заведения исключить мясо омаров из меню. 50 процентов блюд, подаваемых в «Зайце на холме», будут веганскими, чтобы обеспечить выбор для всех.

Омары голубого цвета появляются в результате генетической мутации. У таких особей в чрезмерных количествах вырабатывается ответственный за синюю окраску белок.

Ранее сообщалось, что молодой английский рыбак выловил редчайшего синего омара. Удача улыбнулась Тому Ламбурну (Tom Lambourn) из Ньюина, графство Корнуолл. Проверяя ловушки, он обнаружил, что в одну из них попалось членистоногое необычного цвета.