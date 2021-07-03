Американец рассказал о недостающих продуктах в России

Американец Джейкоб, проживающий в России, рассказал, по каким продуктам скучает. Статья на эту тему опубликована в его блоге.

Рассуждая о недостающих продуктах, мужчина вспомнил про «кислый американский хлеб». «Я уверен, что российский хлеб намного вкуснее, ароматнее, натуральнее, но мне хочется того самого хлеба, что продается в каждом супермаркете Америки. Американский хлеб часто продается приготовленным не до готовности, поэтому покупателю необходимо его допекать или поджаривать на сковороде либо в тостере», — написал Джейкоб.

Он также признался, что скучает по бейглам, в которые можно добавить ветчину, сыр, джем арахисовую пасту или яйцо. Запивать такое блюдо он предпочитает кофе со сливками.

По словам американца, в России также наблюдается дефицит блюд из краба и омара. Джейкоб отметил, что в Калифорнии даже небольшие кафе подают хорошие блюда с морепродуктами. Кроме того, в США такая еда гораздо доступнее, в то время как в России она считается деликатесом.

В свой список Джейкоб также включил кленовый сироп, банановый хлеб и артишоки. Он заявил, что не скучает по остальным американским продуктам.

В январе россиянка, работающая в Турции гидом, рассказала, как угостила местных жителей популярными отечественными продуктами. Они оценили вкус конфет «Коровка» и блинов со сгущенкой, а также удивились высокой стоимости красной икры.