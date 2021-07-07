Бывший диетолог принца Гарри рассказала о «секретном оружии королевских особ»

Диетолог Габриела Пикок (Gabriela Peacock), помогавшая худеть принцессе Беатрис, принцу Гарри и другим членам британской королевской семьи, назвала способ приучить себя к правильному питанию за 14 дней. Об этом сообщает издание People.

Свой метод эксперт изложила в книге «К прекрасному самочувствию за две недели». По словам Пикок, она поняла, что обязана ее написать во время пандемии COVID-19, когда прекратились очные встречи с клиентами. Принцесса Беатрис лично одобрила книгу, заявив, что предложенный Габриелой подход действительно работает.

В книге Пикок говорит, что ужин должен быть здоровым и самым легким приемом пищи за день. Для более быстрого получения нужного результата она предлагает использовать правильно подобранные пищевые добавки, которые она называет «секретным оружием королевских особ».

Диетолог рекомендует придерживаться интервального голодания по системе 16:8, согласно которой человек ест в течение восьми часов, а потом голодает в течение 16, включая ночные часы. Пикок также рекомендует диету 4:3, которая предполагает потребление не более 500 килокалорий в день три дня в неделю. Оставшиеся четыре дня можно питаться нормально.

По мнению диетолога, обе диеты эффективны и полезны для здоровья. «Эти системы питания предотвращают сердечно-сосудистые заболевания и препятствуют старению. Оба метода хорошо подходят образу жизни моих клиентов», — сказала она.

Пикок убеждена, что необходимо следить за уровнем сахара в крови. Она посоветовала не употреблять фрукты и кофе на голодный желудок, а предварительно съедать порцию белка. Для перекуса диетолог рекомендует выбирать продукты с высоким содержания белка, такие как йогурт с орехами и семечками, ореховое масло с яблоками или протеиновый батончик.

Поскольку у Пикок трое детей, в книге она рассказала, как приучить ребенка к правильной еде. Она поделилась полезными рецептами и посоветовала принцессе Беатрис и принцу Гарри начать знакомить своих детей с правильной едой как можно раньше. «Например, овощи можно мелко нарезать и добавить в привычную еду, если дети не хотят есть их отдельно, а потом постепенно увеличивать размер кусочков», — написала она. По ее словам, важно не забывать поощрять детей и позволять им съедать что-нибудь вкусное.

Ранее сообщалось, что американские диетологи Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали популярные заблуждения о здоровом питании. По их мнению, нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение пище без жира. Необходимость выпивать восемь стаканов воды в день и польза красного вина для сердца также оказались мифами.