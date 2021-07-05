Из жизни
 
Последние новости
Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19
Захарова указала на ущерб от санкций против Белоруссии для Евросоюза
В Тбилиси отпраздновали отмену гей-парада
Москвичи перестали устраивать свидания в ресторанах 
Популярная блогерша сообщила о разводе с молодым мужем
Девушка переоделась пять раз за свадьбу и прославилась в сети
Британцев решили защищать от криптовалют
На Украине пройдут военные учения стран НАТО
Лучший остров для отдыха в Европе назвал условие для принятия туристов
Обнаружен загадочный древний тайник с останками вымерших животных
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетологи назвали помогающие сбросить вес овощи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Диетологи рассказали, какие овощи и в каком виде лучше употреблять, чтобы сбросить вес. Об этом сообщает издание PopSugar.

По словам специалистов в области питания Кейт Куфал (Kate Coufal) и Лониэль Фриман (Lonielle Freeman), разница между вареными и свежими овощами несущественна. В сырых овощах содержатся питательные вещества и витамины группы B и C, концентрация которых может снижаться в процессе приготовления, однако это не лишает вареные овощи пользы. «Самое главное — есть овощи! Поэтому постарайтесь выбрать оптимальный и вкусный лично для вас способ их приготовления», — сказала Куфал.

Среди помогающих похудеть овощей диетологи выделили варианты с низким содержанием крахмала, такие как брокколи, морковь, листовой салат, перец и цветная капуста. Также они отметили, что лучше выбирать богатые клетчаткой овощи, поскольку она способствует насыщению, поддержанию уровня сахара в крови и, как следствие, предотвращает переедание. Например, в брокколи, цветной капусте, спарже и брюссельской капусте много клетчатки.

«При похудении очень важно не впадать в крайности и не начинать питаться одними салатными листьями. Помните, что постоянная нехватка калорий опасна последующим перееданием. Во всем важен баланс», — пояснила Фриман.

Эксперты рассказали, что ни в сырые, ни в приготовленные овощи не стоит добавлять высококалорийную заправку. Лучше использовать уксус или лимонный сок в салатах, а также добавлять травы или приправы для аромата. При этом важно помнить, что не все овощи содержат одинаковое количество витаминов и микроэлементов, и стараться выбирать наиболее питательные из них.

Чтобы съедать достаточное количество овощей в день, специалисты рекомендуют использовать принцип 50 на 50 — следить за тем, чтобы в тарелке половина еды состояла из овощей. Также можно добавлять овощи в привычные блюда при приготовлении. Например, в соус для гарнира.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
These Are the Best Veggies For Weight Loss, According to a Dietitian
Названы затрудняющие похудение продукты
Диетолог объяснила пользу сельдерея для здоровья
Диетолог назвала россиянам десять главных заблуждений о здоровом питании
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
19:2230 июня

Американец уехал в джунгли и поселился в коммуне веганов-анархистов

18:1230 июня

Пропавший два года назад пес вернулся к хозяйке

16:1230 июня

Повар упал в чан с кипящим куриным бульоном и умер

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
15:2230 июня

В российском цирке олень ринулся на девушку и попытался ее забодать

14:0830 июня

Ребенок час поиграл в игру на мобильном телефоне и вынудил отца продать машину

13:1030 июня

Все успевающая «ленивая» мать троих детей раскрыла секрет эффективности

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
12:1330 июня

Рыболов угодил в пасть аллигатора и вырвался

10:5830 июня

Не знавшая о беременности женщина родила четырех детей за год

10:0430 июня

Медведь забрался в дом и напал на вооруженного жильца

Россия
Биолог назвала причину мутации коронавируса
Вой сирен, затопленные улицы и уплывшие машины:
наводнение в Сочи глазами очевидцев
Части российских регионов предрекли сочинские ливни
«“Новые люди” ничего не боятся»
О третьем съезде партии
Москвич убил сожительницу ударом ноги в живот и лег спать
«Все шло к возврату к СССР»
25 лет назад Ельцин выиграл главные в истории России выборы. Чего стоила эта победа?
Кремль ответил на вопрос о сотрудничестве с США после атак хакеров на Kaseya
Все материалы
Мир
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Рекордные траты Минфина поставят рубль под угрозу
Рекордный рост цен в Турции разрушил планы Эрдогана
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
Поющий Енисей.
Сибирский юношеский оркестр выступил на фоне каскадов водосброса ГЭС En+ Group
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
ФСБ задержала готовивших серию терактов в России
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Петросян привился от коронавируса и показал свою вакцинацию на видео
Девушка посоветовала брату физическое упражнение и превратила его в «монстра»
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров
«Гангстер и алкоголик»
 
Девушка объявила друзьям о беременности и попала в неудобную ситуацию
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетологи назвали помогающие сбросить вес овощи
Найденная в шкафу картина Пикассо принесла владельцу миллионы рублей
Супруга принца Уильяма изолировалась во дворце из-за подозрения на COVID-19
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
Появились подробности о конкуренте Toyota Land Cruiser от Great Wall
Honda FireBlade: 30 лет «огненному лезвию»
История мотоцикла Honda FireBlade
Самый доступный кроссовер Haval в России подорожал на 70 тысяч рублей
E-Legend EL1 — современная интерпретация раллийного Audi Quattro
Электрокар с тремя моторами напомнит о легенде 80-х
На московские дороги выйдут беспилотные такси от «Яндекса»
Видео: зомби по имени Мерс
Блогеры вернули к жизни грязнейший Mercedes в России — он врос в землю и в нем завелись осы
В России запатентовали новый вездеход в стиле «Шерпа»
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
75 семейных пар Удмуртии получат медали «За любовь и верность»
В российском городе за прививку от COVID-19 начали «платить» билетами в музей
На Сахалин впервые запустили чартерные рейсы
В Приамурье создадут виртуальную экскурсию по древней наскальной живописи
В зоопарке Пензы появились детеныши карликовой овцы
В Ставропольском крае воссоздадут старинные казачьи обряды
Найденному в луже мазута после взрыва заправки псу Беляшу сделали операцию
Все материалы