Диетологи назвали помогающие сбросить вес овощи

Диетологи рассказали, какие овощи и в каком виде лучше употреблять, чтобы сбросить вес. Об этом сообщает издание PopSugar.

По словам специалистов в области питания Кейт Куфал (Kate Coufal) и Лониэль Фриман (Lonielle Freeman), разница между вареными и свежими овощами несущественна. В сырых овощах содержатся питательные вещества и витамины группы B и C, концентрация которых может снижаться в процессе приготовления, однако это не лишает вареные овощи пользы. «Самое главное — есть овощи! Поэтому постарайтесь выбрать оптимальный и вкусный лично для вас способ их приготовления», — сказала Куфал.

Среди помогающих похудеть овощей диетологи выделили варианты с низким содержанием крахмала, такие как брокколи, морковь, листовой салат, перец и цветная капуста. Также они отметили, что лучше выбирать богатые клетчаткой овощи, поскольку она способствует насыщению, поддержанию уровня сахара в крови и, как следствие, предотвращает переедание. Например, в брокколи, цветной капусте, спарже и брюссельской капусте много клетчатки.

«При похудении очень важно не впадать в крайности и не начинать питаться одними салатными листьями. Помните, что постоянная нехватка калорий опасна последующим перееданием. Во всем важен баланс», — пояснила Фриман.

Эксперты рассказали, что ни в сырые, ни в приготовленные овощи не стоит добавлять высококалорийную заправку. Лучше использовать уксус или лимонный сок в салатах, а также добавлять травы или приправы для аромата. При этом важно помнить, что не все овощи содержат одинаковое количество витаминов и микроэлементов, и стараться выбирать наиболее питательные из них.

Чтобы съедать достаточное количество овощей в день, специалисты рекомендуют использовать принцип 50 на 50 — следить за тем, чтобы в тарелке половина еды состояла из овощей. Также можно добавлять овощи в привычные блюда при приготовлении. Например, в соус для гарнира.