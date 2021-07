Диетолог объяснила пользу сельдерея для здоровья

Джули Аптон (Julie Upton) — аттестованный диетолог и член экспертного медицинского сообщества портала Eat This, Not That! рассказала, в чем для организма ценность даже одной палочки сельдерея, в которой всего полкалории, вода, клетчатка, сахар, и небольшое количество белка и жира.

Материалы по теме Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть

Основная польза — в солидной дозе антиоксидантов, которые подавляют воспаления в организме. «Сельдерей обеспечивает мощный антиоксидантный коктейль с такими соединениями, как кофейная кислота, лютеолин, феруловая кислота и другие», — объяснила Аптон.

Она добавила, что эти биоактивные соединения обеспечивают сильную защиту организма от окислительных процессов, снижают объем вредных липидов в крови и уровень сахара. Употреблять сельдерей можно сырым и в виде сока — объем пользы овоща не меняется, только в виде сока становится более концентрированным. В качестве хрустящей закуски сельдерей поможет снизить вес, если выбрать его вместо чипсов или крекеров.

Ранее специалисты предупредили об опасности повторного разогрева некоторых блюд. Это вредно для здоровья из-за стремительного размножения бактерий. Турецкие специалисты назвали шесть основных продуктов и объяснили, почему повторная термическая обработка для них губительна.